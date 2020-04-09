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  3. Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın oğlu koronavirüse yakalandı

Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın oğlu koronavirüse yakalandı

Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın oğlu koronavirüse yakalandı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in oğlunda koronavirüs tespit edildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in oğlunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Vucic, oğlunun başkent Belgrad'daki Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi'nde gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Vucic, "İlk göz ağrım koronavirüse yakalandı. Hastalığı yeneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Sırbistan'da vaka sayısı 2 bin 666'ya ulaşırken, 65 kişi yaşamını yitirdi.


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