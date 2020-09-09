Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten Kudüs'e bu kez Kosova şartı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e yakın olduğu söylenen yetkili, Jerusalem Post gazetesine İsrail’in Kosova’yı tanımasının Belgrad ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar verebileceğini belirtti. ABD Başkanı Trump, Kosova’nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini duyurmuştu.