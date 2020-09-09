09 Eylül 2020 Çarşamba 22:36 | Son Güncelleme:
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten Kudüs'e bu kez Kosova şartı
İsrail'in Kosova'yla ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varması halinde Sırbistan yönetiminin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağı bildirildi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e yakın olduğu söylenen yetkili, Jerusalem Post gazetesine İsrail’in Kosova’yı tanımasının Belgrad ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar verebileceğini belirtti. ABD Başkanı Trump, Kosova’nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini duyurmuştu.