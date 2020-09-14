Şinzo Abe'nin istifasının ardından Japonya iktidar partisin başkanlığına Suga seçildi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından 71 yaşındaki Suga, LDP milletvekilleri ile partinin eyalet temsilciliklerinin oylarının dahil edildiği seçimde kullanılan toplam 534 oyun 377'sini alarak parti liderliğine seçildi.

DHA'da yer alan habere göre; Japonya tarihinin en uzun süreli başbakanı Shinzo Abe'nin bozulan sağlığı nedeniyle istifa etmeye karar vermesinin ardından LDP milletvekili, Kabine Genel Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga; eski Dışişleri Bakanı Fumio ve eski Savunma Bakanı LDP lideri olmak için yarıştı.

Temsilciler Meclisi'nde 16 Eylül Çarşamba günü yapılacak olağanüstü oturumda Suga'nın başbakanlık görevine getirilmesi bekleniyor.