Sınırın sıfır noktasından gardaşlara tam destek

Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasındaki Kars’ın Halıkışla Köyü’nün Muhtarı Mehmet Ali Bozdağ AKŞAM’a konuştu. Azeri kökenli Bozdağ, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakların dedelerinin vatanı olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Burada ülke olarak tarafız. Azerbaycan’ın tarafıyız. Düşmanlığı elbette savunmuyoruz. Ancak geçmişi de yok sayamayız. Gerginlik öncesinde bizim köyümüzün karşısındaki Ermeni Bagaryan Köyü halkı askerlerin nezaretinde Arpaçayı’na gelip piknik yapıyorlardı. 15 gündür karşı tarafta hiçbir hareket olmadı."

AZERBAYCAN TARİH YAZIYOR



"Bizim olduğumuz bölgeye kesinlikle herhangi bir sataşma da söz konusu değil. Çünkü Mehmetçiğimiz 7/24 sınırı gözlüyor. Biz iki devlet tek millet düsturuyla yaşıyoruz ve öyle yetiştik. Her zaman Azerbaycan’ın yanındayız. Azerbaycan’ın ayakta kalması bizim için güzelliktir bölgeye huzur ve refah getirir. Bizim köyümüzün yüzde 99.9’u Azeri. Büyük Türk dünyasının bir parçasıyız. Bugün Azerbaycan yeniden tarih yazıyor, haklı davasını sürdürüyor. Bedenimiz burada ama kalbimiz Azerbaycan’da atıyor.”

'ARPAÇAY'IN ÖTE TARAFI DEDELERİMİZİN VATANIYDI'



Muhtar Mehmet Ali Bozdağ, “Ermenistan tarafından işgal edilen topraklar bizim dedelerimizin vatanıydı. Arpaçayı hudut olarak kabul edildi. Ruslar Ermenileri o bölgeye yerleştirmemiş olsaydı biz hala o toprakların sahibiydik” dedi.

RUS BAYRAĞI DİKTİLER



SINIRDA PKK'NIN TAKTİĞİNE SARILDILAR



Ermenistan ordusu, son olarak kendi sınır bölgesine Rus bayrakları dikmeye başladı. Cephede PKK’lı teröristleri kullandığı bilinen Ermenistan, bu taktikle sınırlarını herhangi bir saldırıya karşı korumaya çalışıyor. Terör örgütü PKK da kendini korumak için Afrin’de Türkiye sınırına yakın noktaya Rus bayrakları dikmişti. Ermenistan, geçtiğimiz günlerde de SİHA’ları şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirmişti.

RUS ŞİRKET 112 TON ALTIN İÇİN ASKER YIĞDI



Dağlık Karabağ, zengin maden yataklarıyla biliniyor. Bu topraklardan yasadışı kazanç elde eden şirketler bölgenin Azerbaycan tarafından geri alınması üzerine panik yaşamaya başladı. Bu şirketlerin başında 112 tondan fazla altın rezervinin yüzde 99’unu kontrol eden Rus GeoProMining Gold şirketi yer alıyor. Şirketin Azerbaycan’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından bölgeye çok sayıda silah ve paralı asker yığmaya başladığı iddia edildi.

PAŞİNYAN’IN KIZI: 'BOZGUNA UĞRADIK'



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın kızı Mariam Paşinyan’ın Facebook'tan yaptığı “Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz, askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı” paylaşımı Ermenileri kızdırdı. Mariam’ın “karamsar” olarak nitelenen payl aşımına tepki gösteren Ermeniler, bu tür sözlerin “cephedeki askerlerin moralini bozduğunu” iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Paşinyan'ın "Karabağ'da diplomatik çözüm yok" açıklamasına sert tepti gösterdi: "Açıklama Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir."

Ermenistan'ın saldırılarıyla bozulan Karabağ'daki ateşkes sürecine bu defa da ABD dahil oldu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yarın Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Washington'da ağırlayacak. ABD tarafının aynı gün içerisinde üçlü bir görüşme yapılması için girişimde bulunduğu ancak netlik kazanmadığı belirtildi.