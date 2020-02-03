Sınırdaki anne-kız yürekleri dağladı

Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304’e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 500’e yükseldi. Filipinler’de ise koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin 44 yaşında bir Çinli olduğu ve Çin’in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi. 60 milyon kişinin karantina altında tutulduğu Çin’de yürek burkan anlar da yaşanıyor. Bunlardan biri, salgının ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinin bağlı bulunduğu Hubey eyaletinde bir kontrol noktasında yaşandı. Lösemi hastası kızını, Hubey’den Jiujiang’daki hastaneye götürmeye çalışan bir anne, görevliler tarafından durduruldu. Geçmesine izin verilmeyen anne, gözyaşlarına boğulurken yetkililere yalvarırken görüntülendi. Uzun süren bekleyiş ve kontrollerin ardından anne-kızın ambulansla Jiujiang’a geçmesine izin verildi.

Cesetler yakılıyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, enfekte vakalarla temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısını 137 bin 594 olarak açıkladı. 328 kişi ise taburcu oldu. NHC ayrıca salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerinin krematoryum alanlarında yakılacağını duyurdu.

BİR DE KUŞ GRİBİ SALGINI

Ülkede kuş gribi salgını da başladı. Çin Tarım Bakanlığı, Hunan eyaletinde ‘kuş gribi’ olarak da bilinen ‘H5N1’ virüsü salgını başladığını açıkladı ancak vaka sayısını belirtmedi. Şuangçing bölgesinde 4 bin 500 tavuk telef oldu. Çiftlikteki 17 bin 828 kanatlı hayvan ise itlaf edildi.

Binlerce hastane çalışanı grevde

Hong Kong’da binlerce hastane çalışanı, 12 bine yakın kişide görülen koronavirüs nedeniyle Çin sınırının kapatılmamasına tepki göstererek greve gitme kararı aldı. Hastane çalışanları, sınırın kapatılmaması halinde pazartesi günü greve başlamayı ve eylemi beş gün sürdürmeyi planlıyor. Öte yandan koronavirüsünün yayıldığı Vuhan’dan tahliye edilen Japon vatandaşlarının gözetim altında tutulduğu tesiste çalışan bir kamu görevlisi ölü bulundu. Japon polisi, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

İtalya sevindirdi: Virüsü izole ettik

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, ülkelerini ziyarete gelen Çinli bir çift üzerinde tespit edilen koronavirüsü izole ettikleriniaçıkladı. Sperenza, “Virüsün yayılmasının önüne geçmek için ne yapılması gerektiğine yönelik birçok fırsat sunacak. Şimdi bu virüse yönelik tedavi daha kolay olacak. Bu önemli bir aşama” dedi. Konuyla ilgili görüşlerini belirten diğer uzmanlar da bu izolasyonun tedavi için çok önemli bir aşama olduğuna işaret etti.