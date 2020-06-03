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  3. Sınır kapısından geçti! BM'den İdlib'e insani yardım desteği...
03 Haziran 2020 Çarşamba 15:08 | Son Güncelleme:

Sınır kapısından geçti! BM'den İdlib'e insani yardım desteği...

Sınır kapısından geçti! BM'den İdlib'e insani yardım desteği...

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 112 tırla insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Öte yandan, BM tarafından Suriye'nin İdlib kentine yılın ilk 5 ayında 1479 tırla insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Ayrıca, Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemelerinin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişi sürüyor.


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