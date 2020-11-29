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29 Kasım 2020 Pazar 16:04 | Son Güncelleme:

Singapurlu bebek koronavirüs antikorlarına sahip olarak doğdu

Singapurlu bebek koronavirüs antikorlarına sahip olarak doğdu
DHA

Singapur'da, hamileyken koronavirüse yakalanan annenin bebeği koronavirüs antikorlarına sahip şekilde doğdu.

Singapurlu Celine Ng-Chan mart ayında hamileyken koronavirüs oldu, bu ay içinde doğum yapan yeni anne virüse karşı antikorları olan bir bebek doğurdu. Bu durum uzmanlara, enfeksiyonun anneden çocuğa geçip geçmeyeceğine dair yeni bir ipucu verdi.

DHA'da yer alan habere göre, Singapur’da hamile bir anne adayı kadın, Mart ayında koronavirüse yakalandı. Kasım ayında doğum yapan yeni annenin bebeği, koronavirüse karşı antikorla doğduğu açıklandı.

Basına açıklama yapan Celine Ng-Chan "Doktorum hamileliğim sırasında COVID-19 antikorlarımı ona (bebeğe) aktardığımdan şüpheleniyor." dedi.

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