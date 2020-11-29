Singapurlu bebek koronavirüs antikorlarına sahip olarak doğdu

Singapurlu Celine Ng-Chan mart ayında hamileyken koronavirüs oldu, bu ay içinde doğum yapan yeni anne virüse karşı antikorları olan bir bebek doğurdu. Bu durum uzmanlara, enfeksiyonun anneden çocuğa geçip geçmeyeceğine dair yeni bir ipucu verdi.

DHA'da yer alan habere göre, Singapur’da hamile bir anne adayı kadın, Mart ayında koronavirüse yakalandı. Kasım ayında doğum yapan yeni annenin bebeği, koronavirüse karşı antikorla doğduğu açıklandı.

Basına açıklama yapan Celine Ng-Chan "Doktorum hamileliğim sırasında COVID-19 antikorlarımı ona (bebeğe) aktardığımdan şüpheleniyor." dedi.