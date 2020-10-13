Sincar anlaşmasına rağmen çekilmediler: Terör örgütü PKK'nın kampları görüntülendi

Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 9 Ekim'de imzalanan Sincar anlaşmasına göre, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına son verilmesi kararı alınmıştı. Ancak buna rağmen terör örgütü PKK bölgedeki faaliyetlerine devam ediyor.

SİNCAR'DAKİ TERÖR KAMPLARI GÖRÜNTÜLENDİ

AA muhabirinin çektiği görüntülerde, PKK ve ona bağlı yerel milislerin konuşlandığı Sincar'da örgüte ait eğitim kampları, sözde halk meclisleri ve kontrol noktaları bulunuyor.

Görüntülerde, PKK’nın bölgedeki varlığını sonlandırmayı öngören Sincar anlaşması, örgüt üye ve sempatizanları tarafından protesto ediliyor. Gösteri sırasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait resimlerin taşındığı görülüyor.

Sincar'daki Ezidileri silah altına almak için kurulan bir kamp, o esnada düzenlenen silah töreni göze çarpıyor. Bunun yanında, kamp etrafında kurulan gözlem kuleleri yer alıyor.

Aynı zamanda, Sincar'daki güvenliği de elinde tutan örgütün, üzerinde "Asayiş" yazan pikap araçlarla rahat bir şekilde devriye gezebildiği gözleniyor.

Ezidilerin tüm çağrılarına rağmen çocuklarının silah altına alındığı kampların dışında, örgüte ait sözde halk meclisleri de siyasi örgütlenme için kullanılıyor.

Örgüt mensuplarının Sincar ilçe merkezinin Suriye sınırına yakın Hanesur köyündeki "Hanesur Halk Meclisi" bulunuyor. Söz konusu meclisin herhangi bir resmiyeti bulunmadığı gibi sadece Ezidilerin örgütlenmesi için faaliyet gösteriyor.

Görüntülerde PKK'nın Sincar'da herhangi bir engelle karşılaşmadan hareket ettiği açıkça görülüyor.

BAĞDAT VE ERBİL ARASINDA İMZALANAN SİNCAR ANLAŞMASI

Bağdat ve Erbil arasında statüsü tartışmalı bölgelerden biri olarak bilinen ve terör örgütü PKK'nın varlık gösterdiği Sincar'daki sorunların çözümüyle ilgili 9 Ekim’de başkent Bağdat'ta yapılan toplantıda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin liderliğinde yapılan toplantıya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis, IKBY heyeti ve Ezidi toplumu temsilcileri katılmıştı.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Ahmed Molla Talal, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Başbakan Kazımi'nin himayesinde, Sincar'da hükümetin kontrolünü güçlendirmek ve dışarıdan gelen grupların (terör örgütü PKK) gücünü kırmak için idari ve güvenlik açısından tarihi bir anlaşma yapıldı." ifadelerini kullanmıştı.

AA muhabirinin ulaştığı anlaşma metnine göre, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığına son verilecek. Sincar'ın güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imarı için Bağdat ile IKBY arasında ortak komite kurulacak.