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Sina Yarımadası'nda helikopter düştü: 7 kişi öldü
12 Kasım 2020 Perşembe 16:17 | Son Güncelleme:
12 Kasım 2020 Perşembe 16:18
Sina Yarımadası'nda helikopter düştü: 7 kişi öldü
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Son Dakika Haberleri.. İsrail basını, Mısır'daki Sina Yarımadası'nda bir helikopterin düştüğünü ve 7 kişinin öldüğünü duyurdu.
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