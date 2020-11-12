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12 Kasım 2020 Perşembe 16:17 | Son Güncelleme:

Sina Yarımadası'nda helikopter düştü: 7 kişi öldü

Sina Yarımadası'nda helikopter düştü: 7 kişi öldü

Son Dakika Haberleri.. İsrail basını, Mısır'daki Sina Yarımadası'nda bir helikopterin düştüğünü ve 7 kişinin öldüğünü duyurdu.

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