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  3. Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem
03 Haziran 2020 Çarşamba 11:13 | Son Güncelleme:

Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem

Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem

Son Dakika Haberleri.. Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Atacama çölündeki San Pedro köyünün 48 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Pasifik Okyanusu'nda yer kabuğundan 96,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremde henüz herhangi can veya mal kaybı bildirilmedi.

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