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  3. Şili ordusuna ait kargo uçağı kayboldu

Şili ordusuna ait kargo uçağı kayboldu

Şili ordusuna ait kargo uçağı kayboldu

Şili'nin Antarktika'daki üssüne malzeme ve personel taşıyan Hercules C130 tipi kargo uçağıyla bağlantı kesildi. Yetkililer, 38 kişiyi taşıyan uçağın bulunması için arama çalışmaları başlattı.

Şili'nin Punta Arenas kentinden bu sabah havalanan Hercules C130 tipi askeri nakliye uçağıyla telsiz bağlantısının kesildiği açıklandı.

Yetkililer, 17 mürettebat ve 21 yolcu taşıyan kargo uçağıyla yerel saatle 06.00'da bağlantının kesildiğini duyurdu.

Uçağın, Şili'nin Antarktika'daki Presidente Eduardo Frei Montalva Üssü'ne malzeme götürmek üzere yola çıktığı kaydedildi.

Yetkililer, uçağın bulunması için arama-kurtarma operasyonu başlatıldığını belirtti.

Devlet Başkanı Sebastián Pinera Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Savunma ve İçişleri bakanlarıyla birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.

 


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