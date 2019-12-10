Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8081
  • 6,4339
  • 273.295
  • 108732
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Şili askeri uçağı Antarktika'da kayboldu

Şili askeri uçağı Antarktika'da kayboldu

Şili askeri uçağı Antarktika'da kayboldu

Şili Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Antarktika'daki bir üsse giden ve 38 kişiyi taşıyan askeri uçağın kaybolduğunu açıkladı.

C-130 Hercules tipi kargo uçağın yerel saatle 16:55'de Punta Arenas kentinden kalktığı, uçakla temasın saat 18:00'den sonra kesildiği belirtildi.

Uçaktakilerin 17'si askeri personel, 21'i ise onlara lojistek destek vermek üzere uçakta bulunan kişilerdi. Arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, askeri uçağın 1969'dan bu yana operasyonel olan King George Adası'ndaki Eduardo Frei Montalva Üssü'ne gittiğini duyurdu.

Şili Devlet Başkanı Sebastián Piñera ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada uçağın kaybolmasının kendisini "korkuttuğunu" söyledi.

Piñera, gelişmeleri başkent Santiago'daki Cerrillos Hava Üssü'nde takip ediyor.

 


Gökhan Tepe baba oldu
Şeyma Subaşı iddiaları doğruladı: Kapatıyoruz!
Beren Saat ve Kenan Doğulu kol kola yurda döndü
'Ben sette herkesle el eleyim'
Fahriye Evcen'i yıkan haber!

Sporla Nasıl Kilo Verilir? Yağ Yakımını Hızlandıracak Smoothie Tarifi Diyet Günlüğü´nde

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tarlasında buldu! 8 milyon doları beğenmedi

Yemek yaparken yapılan 12 hata