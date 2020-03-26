Silah satışları yüzde 800 arttı

İnsanlar olası bir kargaşada kendilerini korumak adına silah alımına yöneldi. Kovid-19 vakalarının yoğunlaştığı Oklahoma eyaletinde silah mağazası sahibi olan David Stone, “Satışlarda yüzde 800 civarında bir artış gördük” diyerek yakında elindeki stokların tükeneceğini ifade etti. İnsanların en çok evlerini korumak için silah aldığını vurgulayan Stone, salgının sebep olduğu panik havası nedeniyle daha önce hiç silah almamış kişilerin de artık mağazasına geldiğini ileri sürdü.