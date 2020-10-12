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  • SİHA korkusu paniğe sevk etti: Sözde lider sığınakta görüntülendi
12 Ekim 2020 Pazartesi 16:18 | Son Güncelleme:

SİHA korkusu paniğe sevk etti: Sözde lider sığınakta görüntülendi

SİHA korkusu paniğe sevk etti: Sözde lider sığınakta görüntülendi

Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda kullandığı Türk yapımı SİHA'lar, dengeleri altüst etti. Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan, hedef olmamak için beraberindekilerle bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken görüntülendi.

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda kullandığı Türk yapımı SİHA'lar dengeleri değiştirdi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, operasyonlarda Türkiye üretimi SİHA'larla hedeflere nokta atışı yapan ve büyük zaiyat verdiren Azerbaycan Ordusu, Ermenistan Ordusu'nun yanı sıra, sözde komuta kademesini de paniğe sevk etti.

SIĞINIKTA TOPLANDILAR

Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan, Türk SİHA'larına hedef olmamak için beraberindekilerle birlikte bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken görüntülendi.

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