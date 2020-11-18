Sigarayla ilgili çarpıcı araştırma: Virüsle enfekte hücre sayısını üçe katlıyor

Sigaranın Kovid-19'a etkisi konusunda sigaranın riski azalttığı iddia edilen haberlerle ilgili California Üniversitesinden çok çarpıcı bir çalışma geldi. Çalışmaya göre, sigara virüsle enfekte hücre sayısını üçe katlıyor.

AA'nın Daily Mail'den aktardığı habere göre, California Üniversitesinden bilim insanlarının laboratuvar ortamında insan kök hücrelerinden yapılan solunum yolu modelleri üzerinde yürüttüğü çalışma, sigaranın, interferon adı verilen kilit öneme sahip bağışıklık sistemi moleküllerinin düzgün çalışmasını engellediğini ortaya koydu.

Çalışmada sigaranın, virüsle enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına neden olduğu görüldü.

Araştırma ekibinden Dr Brigitte Gomperts, "Solunum yollarını, bir kaleyi koruyan yüksek duvarlar gibi düşünürseniz sigara içmek, bu duvarlarda delikler açmaya benzer. Sigara doğal savunmayı azaltır ve virüsün yerleşmesine izin verir" değerlendirmesini yaptı.

İnterferonların, enfekte hücrelere, istilacı patojene saldıracak proteinler üretmesini söylediği ve enfekte olmayan hücrelere virüse hazırlıklı olmaları uyarısında bulunduğu ifade ediliyor.

SALGINDAN SONRA SİGARAYI BIRAKANLAR ÇOĞALDI

Yeşilayın "Sigara Kullanım Alışkanlıkları ve Bırakma Eğilimi Araştırması" Kovid-19 salgınının sigarayı bırakma motivasyonunu artırdığını ve son 6 ayda her 10 kişiden 1'inin salgın nedeniyle sigarayı bıraktığını ortaya koymuştu.