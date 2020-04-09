Sıfır noktası hayata döndü

Çin’de Kovid-19 salgınının başladığı ve 76 gün boyunca dış dünya ile bağlantısı tamamen kesilen Vuhan kentine tüm giriş ve çıkışlar açıldı. Vuhan’ın girişindeki tüm yollar trafiğe açıldı ve insanların araçlarıyla kentten çıkmalarına izin verildi. Ajanslara binlerce kişinin kenti terk etmek için sıraya girdiğini gösteren fotoğraflar yansıdı. Vuhan’ı 55 bin yolcunun trenle terk etmesi bekleniyor. Dün sabah Vuçang Tren Garı’na binlerce kişi gitti. Tren istasyonunda “Vuhan, kahramanların kenti” anonsları yapıldı. Vuhan’ın kuzeyindeki Fuhe gişesinin önünde de araçlar 1 kilometreden fazla kuyruk oluştururken, çalışanlar geri sayım yaparak gişenin önündeki barikatları kaldırdı. Pek çok kişi maskelerini takarak sokaklara akın etti. Kutlama amaçlı Yangtze Nehri üzerinde düzenlenen ışık gösterisini izleyen bir Çinli, “70 gündür dışarı çıkmıyordum. Uzun süre içeride kalmak beni delirtti” dedi.

Sabah 05.00’da yasağın kalkmasıyla beraber şehir çapında 50 binden fazla yolcu istasyonlara akın etti.

YEŞİL KODLA ÇIKIYORLAR



Yolcular, kendilerine devlet tarafından verilen sağlık kodlarını gösterdikten ve vücut ısıları ölçüldükten sonra istasyonlara girebiliyor. Vatandaşlardan ayrıca enfeksiyon riskini azaltmak için maske takmayı sürdürmeleri isteniyor. Kentten çıkış yasağının kaldırılmasının, önlemlere tamamen son verildiği anlamına gelmediği vurgulanıyor. Yetkililer, gerekmedikçe evden, kentten ve eyaletten ayrılmamak gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. İlk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler ise hâlâ açılmadı. Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Vuhan’da şu ana kadar 50 binin üzerinde vaka görülürken, salgında 2 bin 572 kişi hayatını kaybetti. Bu, Çin’deki tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyor.