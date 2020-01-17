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Şifalı kediye servet

Şifalı kediye servet

Rusya’da Georgiy, ‘şifacı’ kedisinin rüyasında tavsiyeler verdiğini ve kendisinin iyileştirdiğini söyleyerek 320 bin dolara satışa çıkardı.

Rusya’nın Novorossiyk kentinde yaşayan Georgiy isimli çocuk, internette doğaüstü güçleri olduğunu ileri sürdüğü, ‘benzersiz’ bir kediyi 320 bin dolar (bin 920 TL) satışa çıkardı. 

KENDİSİNİ SATMAMI İSTEDİ

Georgiy’nin iddiasına göre, iki yıl önce Sibirya’da yerel bir şifacının mezarında karşılaştığı kedi, eve dönerken peşinden geldi. O da bunun bir işaret olabileceğini düşünerek kediyi yanına aldı, o zamandan beri hayatı iyi yönde çarpıcı şekilde değişti. Mezara gidip dileklerde bulunmadan önce hayatındaki diğer her şey gibi kötü durumda olan sağlığında da ciddi bir düzelme oldu. Georgiy, “Bir şüpheye düştüğümde mutlaka rüya görüyorum. Ne yapmam gerektiği söyleniyor. Kedi rüyamda bana kendisini satıp kazandığım parayı hayır için vermemi söyledi” dedi.

DEĞERİ 320 BİN DOLAR

Rus basınına göre, ‘şifacı’ kedinin sahibi, bu fiyatı dikkat çekmek için koyduğunu, pazarlığa açık olduğunu da ifade etti. 


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