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Sıcak havalardan korunmak için giyilebilir klima yaptılar

Sıcak havalardan korunmak için giyilebilir klima yaptılar

Japonya'da inovatif ürünleri geliştirmek ve yatırım sağlamak amacıyla oluşturulan First Flight platformunda yer alan 'giyilebilir klima' Reon Pocket, Sony'nin de desteğiyle satışa sunuldu.

Küresel ısınmayla birlikte dünya genelinde artan sıcaklık ortalamaları, bilim insanlarını serinlemek için klima dışında yeni çözümler üretmeye itti.

İnovatif fikirlerin desteklendiği First Flight platformunda ortaya çıkan ve Japon teknoloji devi Sony'nin fonlandığı 'Reon Pocket' isimli ürün, kullanıcılara 'giyilebilir klima deneyimi yaşatmayı vaat ediyor.

Özel olarak üretilen giyeceklere yerleştirilen Reon Pocket, soğutma işlemini üfleyerek değil, bir uygulama yardımıyla vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olarak yapıyor.

Tam şarjda 24 saat iklimlendirme deneyimi sunan cihaz, vücut sıcaklığını 8 derece düşürüp, 13 derece artırabiliyor.

Giyilebilir klima, akıllı telefonlara yüklenen bir uygulama ile yönetiliyor.

117 dolarlık fiyat etiketiyle karşımıza çıkan giyilebilir klimalar, şimdilik sadece Japonya'da satılıyor.

Japonya'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle geçen hafta 11 kişinin öldüğü, 5 bin 664 kişinin de güneş çarpması şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ürünün dünya genelinde satışa çıkacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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