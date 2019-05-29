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29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:29 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:29

Sıcak hava yüzünden arabasını tezekle kapladı

Sıcak hava yüzünden arabasını tezekle kapladı

Hindistan'da bir kadın sıcaktan korunmak için arabasını tezekle ve çamurla kapladı.

The South China Morning Post gazetesinin haberine göre, çamur ve tezeğin birleşimiyle aracının dışını kaplayan ev hanımı Sejalben Shah, sıcaklığın bunaltıcı seviyelere çıktığı ülkede bu şekilde ferahlamaya çalıştığını belirtti. 

Bu yolla klima kullanmasına da gerek kalmadığını söyleyen Shah, böylece çevre kirliliğini de azalttığını iddia etti.

Tezek Hindistan'da uzun yıllardır yalıtım malzemesi olarak kullanılıyor. Evlerin dışı tezekle kaplanarak yazın sıcağın, kışın soğuğun etkisi azaltılıyor. 

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