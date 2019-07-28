Sıcak bölgede dengeler değişti! Kontrolü ele geçirdiler

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Meci, UMH birliklerinin kampı ele geçirmeye çalışan Hafter güçlerine karşı koyarak onları ağır bir bozguna uğrattığını ve Hafter güçlerinden en az 20'sinin öldüğünü ifade etti.

Hafter saflarında savaşan 73'üncü Piyade Tugayı, üç koldan başlattıkları saldırı ile Nakliye askeri kampını ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.

Yakın zamanda, Hafter güçleri Trablus'u ele geçirmek ikinci saldırıyı başlattıklarını açıklamıştı.

(AA)