Shakespeare'in kitabı 9.8 milyon dolara satıldı

William Shakespeare’in Birinci Folyosu’nun nadir bir kopyasını içeren kitap, açık artırmada 9.8 milyon dolara satıldı. Kitapta Shakespeare’in oyunlarının ilk toplu derlemesi bulunuyor. Kitabın bilinen 235 kopyası var ama bunların sadece birkaçı şahıs koleksiyonlarında bulunuyor. Müzayedede satılan kitap, Shakespeare’e ait satılan en pahalı edebiyat eseri oldu.