'Şeytan'dan kaçış

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ‘şeytan’a benzettiği ve ülkeyi ele geçiren koronavirüs salgını yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 170’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı ise Vuhan’da mahsur kalan 34 Türk, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşının Türkiye’ye getirilmesi için başlatılan ‘Çin’deki Türk Vatandaşların Tahliyesi’ operasyonun hazırlıklarını tamamladı. Vuhan’dan alınacak vatandaşların Türkiye’ye tahliyesi için ambulans uçağa dönüştürülen askeri kargo uçağı A400M, Ankara’daki 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na geldi.

MALZEMELER TİKA’DAN

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan tıbbi malzemeler uçağa yüklenirken, gidecek koliler içerisinde; bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, bin adet tek kullanımlık koruyucu kıyafet bulunuyor. Salgının farklı yerlere yayılmaması için TİKA tarafından hazırlanan tıbbi malzemelerin Çinli yetkililere teslim edileceği belirtildi. Askeri uçak, Çin hükümetiyle yapılan görüşmeler sonrasında UMKE yetkilileriyle yola çıkacak.

ÖNCE ‘SAĞLIKLI’BEYANI ALINACAK

Tahliye edilecek kişilerin uçağa alınmadan önce sağlıklı olduğuna dair beyan alınacağı ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından muayene edileceği

bildirildi.

CRUISE GEMİSİNE KARANTİNA

İtalya’da Savona kıyılarında bulunan Costa Smeralda isimli cruise gemisinde iki kişide virüs riski görülmesi nedeniyle 6 bin kişi karantinaya alındı. Gemideki Çinli çiftin yüksek ateş gibi coronavirüsü semptomları göster-mesi panik yarattı. Çiftin coronavirüsü test işlemlerinin bitmesi bekleniyor. Gemide çalışan personelle birlikte 7 bin kişi olduğu belirtildi. Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu, gemide 30 Türk yolcu olduğunu açıkladı.

THY, SEFERLERİ AZALTACAK

THY, Çin’in Pekin, Guangzhou, Şanghay ve Xian şehirlerine yaptığı seferleri talep düşüşü nedeniyle 5-29 Şubat tarihleri arasında azaltacağını açıkladı.

MASKE SATIŞLARI ARTTI

Koronavirüsten korunmak isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki eczanelerde koruyucu maske satışında artış yaşandı. Fiyatta artış yaşanırken, bu zamana kadar 10 binin üzerinde maske satıldığı öğrenildi.

EVLER MÜHÜRLENİYOR

Vuhan’da ve bazı kentlerde vatandaşların evlerinin mühürlendiği görüntüler yayıldı. Bir görüntüde evin kapısına, “Bu hane Wuhan’dan geldi, temas etmeyin” yazılı afişlerin asıldığı belirtildi.

DSÖ: KÜRESEL ACİL DURUM İLAN EDİLEBİLİR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanıp, küresel ölçekte ‘acil durum’ ilan etmeyi masaya yatırdı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün bilhassa bazı ülkelerdeki ilerleyişi ve bilhassa insandan insana geçişi bizi kaygılandırıyor” dedi. Ghebreyesus, buna karşın çok daha büyük bir salgın potansiyelinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

KOMŞULARI BARİKAT KURDU

Vuhan şehri ve bulunduğu Hubey eyaleti karantina altındayken, kaçmak isteyenlere karşı sınır köylülerinin silahlı devriye gücü oluşturduğuna dair videolar paylaşıldı. Görüntülerde komşu köylerin sakinleri, yolları kullanılmaz hale getirirken, mevziler kazarken, barikatlar kurarken, kontrol noktaları oluştururken görülüyor. Ellerine dev mızraklar, palalar ve hatta bir videoda tüfek alan köylüler, kontrol noktalarında nöbet tutuyor.

ÇİN’DE İLK ETKEN MADDE GELİŞTİRİLDİ

Salgından etkilenen kişi sayısı 7 bin 711’e çıktı. Virüs taşıdığı şüpheli olan kişi sayısı 12 bin 167 olarak açıklanırken, müşahede altına alınanlar 81 bin 947 oldu. Çin Bilimler Akademisi Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden araştırmacıların, virüsü hücresel düzeyde etkili bir şekilde engelleyebilen bir ilaç maddesini tespit ettiği bildirildi. Virüsün Tibet’te de görülmesiyle salgın tüm Çin’i sarmış oldu.

VİRÜSE ANKARA’DA ÖZEL TAKİP MERKEZİ

Çin’de yayılan ‘koronavirüs’ salgınına karşı Türkiye’de alınan önlemler kapsamında Ankara’da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde operasyon merkezi oluşturuldu. Merkezde görevli 15 kişiden oluşan ekip, dünyada ‘koronavirüs’ ile ilgili tüm bilgileri tarayıp, an ve an takip ediyor. Dr. Ali Göktepe, “Dünyadaki durumu, ülkelerdeki yayılımı ve yayılım hızlarını yakından takip ediyoruz” dedi.

UÇAĞIN KURALLARI

Uçakta kullanılan maskeler nemlendikçe değiştirilecek. Aynı anda birden fazla kişi maskeyi çıkararak yemek yiyemeyecek. Uçak iniş alanında en uzak piste inecek, minimum yer personeli ile hizmet verilecek.

(DHA-İHA)