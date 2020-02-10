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Sevkıyatta sevgi seli

Sevkıyatta sevgi seli

Suriye’de İdlib’le ilgili tansiyonun artmasıyla birlikte sınıra askeri sevkıyatı artıran TSK, yolda çocuklar ve ailelerin sevgi gösterileriyle karşılaşıyor. Sınıra son olarak 20 TIR’lık sevkıyat yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib’deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat takviyesi yaptı. Türkiye’nin farklı birliklerinden gönderilen obüs ve mühimmatların yer aldığı askeri konvoy, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne ulaştı. 

BAYRAKLI KARŞILAMA

Askeri personel tarafından TIR’lardan indirilen obüsler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib’deki gözlem noktalarına yönlendirildi.  Diğer yandan İdlib’deki gözlem noktalarına komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı da (ZPT) sevk edildi. 20 TIR’dan indirilen ZPT’ler de, İdlib’deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Askeri araç geçişinde çocuklar bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu.


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