'Sevgi Annesi' dolandırıcı çıktı 

Hebei eyaletinde yargılanan Li Yanxia; “gasp”, “dolandırıcılık”, “sahtekarlık” ve “sosyal düzene zarar verme” suçlarından hüküm giydi. Li Yanxia ayrıca 2 milyon 670 bin Çin Yuanı (yaklaşık 2 milyon 212 bin Türk Lirası) para cezasına çarptırıldı. Li’nin lakabı “Sevgi Annesi”ydi. Li’nin 2011’den bu yana yasadışı faaliyetlerin bazılarında çocukları kullandığı ortaya çıktı.