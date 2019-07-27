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  3. 'Sevgi Annesi' dolandırıcı çıktı 

'Sevgi Annesi' dolandırıcı çıktı 

'Sevgi Annesi' dolandırıcı çıktı 

Çin’de bir dönem 118 çocuğu evlat edindiği için yardımseverliğiyle övünen 54 yaşında bir kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hebei eyaletinde yargılanan Li Yanxia; “gasp”, “dolandırıcılık”, “sahtekarlık” ve “sosyal düzene zarar verme” suçlarından hüküm giydi. Li Yanxia ayrıca 2 milyon 670 bin Çin Yuanı (yaklaşık 2 milyon 212 bin Türk Lirası) para cezasına çarptırıldı. Li’nin lakabı “Sevgi Annesi”ydi. Li’nin 2011’den bu yana yasadışı faaliyetlerin bazılarında çocukları kullandığı ortaya çıktı.

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