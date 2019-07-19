Seul'de bir kişi Japonya Büyükelçiliği önünde kendini yaktı

Polis yetkililerinden elde edilen bilgiye göre, Kim soyadlı Güney Kore vatandaşı, Japonya'nın Seul Büyükelçiliği önüne park ettiği aracın içinde kendini ateşe verdi.

Yetkililer, Kim'in kaldırıldığı hastanede vücudunda oluşan yanıklar sebebiyle öldüğünü belirtirken, yaşlı adamın daha önce bir yakınını arayarak Japonya’ya duyduğu nefret sebebiyle kendisini kurban edeceğini söylediğini aktardı.

Polisin yaptığı incelemede araç içerisinde yanıcı maddeler bulunduğu ve yaşlı adamın aracı bir yakınından ödünç aldığı ortaya çıktı.

Polis yetkilileri, Kim’in telefon kayıtlarını inceleyeceğini ve eylemin gerçek sebebini araştıracaklarını kaydetti.

Kim’in ailesi, yetkililere yaptığı açıklamada, yaşlı adamın kayınpederinin Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi altında zorla çalıştırıldığını ifade etti.

Öte yandan, eylemin iki ülke arasında ticari ve politik tartışmaların yükseldiği bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Güney Kore vatandaşlarının Japonya'nın Seul Büyükelçiliği önünde protesto eylemleri düzenlediği bilinirken, gösterilerde zaman zaman şiddet olayları yaşanabiliyor.

Güney Koreli Budist din adamı, iki ülke arasında imzalanan Kore Yarımadası'nda 1910-1945'te işgalci Japon askerlerinin tecavüzüne ve cinsel istismarına uğrayan mağdur kadınlara tazminat ödenmesine yönelik anlaşmayı protesto etmek amacıyla 2017'de kendisini ateşe vermiş ve yaşamını yitirmişti.

AA