Sert tepkiler işgali erteletti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Filistin toprakları içinde yer alan Batı Şeria’nın Ürdün sınırındaki Ürdün Vadisi, Ölü Deniz yakınları ve Yahudi yerleşim yerlerinin de bulunduğu bölgelerini kapsayan yaklaşık yüzde 30’luk bölümünü ilhak etme planına itirazlar sürüyor. Binlerce İsraillinin Tel Aviv’de ilhak planına karşı düzenlediği protesto gösterisinin ardından 400 Yahudi akademisyen de ilhak planını, ırk ayrımına dayalı apartheid rejimine benzetti ve “insanlığa karşı suç” diye nitelendirerek kınadı.

İLHAKLA DAHA DA ARTAR



Öte yandan 50’ye yakın BM insan hakları uzmanı ve raportör de işgal planının, uluslararası hukukun açık ihlali anlamına geldiğini vurgulayarak, uluslararası toplumdan İsrail’e hesap sorması çağrısında bulundu. Son yılların en sert açıklamasında “İsrail’in 53 yıldır sürdürdüğü Batı Şeria işgali sırasında Filistinlilere yönelik hak ihlâlleri arasında mallarına el koyma, ev yıkmalar, işkence ve ifade özgürlüğü var. Bu ihlâller, ilhâkla birlikte daha da artacaktır” denildi. Tepkilerin artması üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu, “haritanın netleşmediği” gerekçesiyle ilhâk planının 1 Temmuz sonrasına erteleyebileceğini söyledi.

ATİNA’YA AHLAKSIZ TEKLİF



Önceki gün Yunan mevkidaşı Miçotakis’i ağırlayan Netanyahu, işgal planını hayata geçirmek için her yolu deniyor. Jerusalem Post’un haberine göre Miçotakis’e “Turistleri size göndeririz fakat ilhak planımızı destekleyin, Avrupa Birliği’nde bize yaptırıma karşı tavır alın” teklifinde bulunan Netanyahu, buna karşılık Atina’ya Ankara karşıtı siyasetinde destek vereceğini dile getirdi.