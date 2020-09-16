Serrac'tan istifa açıklaması: Yeni kurulacak hükümete görevlerimi teslim etmek istiyorum

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. İstifa edip etmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Serrac, "Görevlerimi yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istiyorum." dedi.

Reuters'da yer alan habere göre, ekim ayı sonunda görevini bırakmak istediğini belirten Serrac, "Ekim ayı sonunda görevlerimi yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN SERRAC AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serrac'ın istifa edeceği söylentilerine ilişkin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Serrac'ın yardımcısı ile de görüştüm. Serrac, Libya'da her iki tarafın mutabakatı ile seçime gidildiği takdirde, fedakarlık yaparak istifa edebileceğini ifade etti. Yoksa bugünden bir istifa söz konusu değil."

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bloomberg haber sitesinde yer alan habere göre Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac görevinden istifa etmeye hazırlandığı iddia edilmişti. Serrac’a yakın olduğu belirtilen yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, Serrac’ın yakında istifasını açıklamayı planladığı ve gelecek ay Cenevre’de düzenlenecek müzakereler boyunca görevine devam edeceği belirtilmişti.