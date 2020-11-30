Şer ittifakını Joe Biden freni

Wall Street Journal gazetesinin Amerikalı ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberinde ABD’li yetkililerin Selman ile Netanyahu görüşmesinden normalleşme anlaşması çıkmasını umdukları ancak Suudi Prens’in mevcut durumda bu tür bir anlaşmaya yanaşmak istemediği vurgulandı.

Körfez ve İsrail’in ilişkilerinin normalleşmesi için Trump’ın aldığı inisiyatifi Biden da devam ettirmek istiyor.

