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30 Kasım 2020 Pazartesi 01:48 | Son Güncelleme:

Şer ittifakını Joe Biden freni

Şer ittifakını Joe Biden freni

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile geçen hafta Neom'daki gizli görüşmesinde ‘İsrail'le normalleşme' konusunda bir angajmana girmek istemediği ve ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden yönetimini beklemeyi tercih ettiği iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin Amerikalı ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberinde ABD’li yetkililerin Selman ile Netanyahu görüşmesinden normalleşme anlaşması çıkmasını umdukları ancak Suudi Prens’in mevcut durumda bu tür bir anlaşmaya yanaşmak istemediği vurgulandı. 

Körfez ve İsrail’in ilişkilerinin normalleşmesi için Trump’ın aldığı inisiyatifi Biden da devam ettirmek istiyor.

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