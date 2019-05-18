Senegalli sanatçı Trump'ı çizmek için fırça olarak klozet kullandı

Ünlü insanları özdeşleştirdiği nesnelerle tablolaştıran Senegalli genç sanatçı Boubou Niang, ABD Başkanı Donald Trump'ın tablosunu çizerken fırça yerine klozet kullanmayı tercih etti. Daha önce boks eldivenleriyle ünlü boksör Floyd Myweather, dumbell ile Dwayne Johnson ve basketbol topuyla ABD'li basketbolcu LeBron James'in tablolarını yapan Niang, son olarak klozetle çizdiği Trump tablosunu sosyal medyada paylaştı.

Boubou Design adlı sanat galerisinin sahibi Niang'ın iki eliyle kaldırabildiği ağır klozetle Trump'ı kısa sürede tersten resmettiği paylaşım yüz binlerce beğeni aldı. Takipçileri genç sanatçının paylaştığı videoların altına "Diyecek bir şey yok, tek kelimeyle harika", "İstenmeyen adam Trump", "Herkesi layığını bulur" yorumlarını ekleyerek ünlü talk show programcılarını etiketledi.

(AA)