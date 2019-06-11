  • $5,8254
  • 6,5955
  • 248.101
  • 92.997
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
11 Haziran 2019 Salı 17:20 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 17:24

Senegal'de neler oluyor? 10 günde 61 çocuk kayboldu

Senegal'de neler oluyor" 10 günde 61 çocuk kayboldu

Batı Afrika ülkesi Senegal'de 10 günde 61 çocuğun kaybolduğu bildirildi.

Çocuklar üzerine araştırmalar yapan Child Protection Rapid Assessment (CPRA) Senegal Temsilcisi Danielle Huegues, yaptığı açıklamada, ülkede 1-10 Haziran'da 61 çocuğun kaybolduğunu belirtti.

Kaybolanların arasında 11 kız çocuğunun bulunduğunu ifade eden Huegues, "Kaybolan çocukların yaş ortalaması 5. Çocukların hayatı tehlikede." ifadesini kullandı.

Huegues, çocukların neden ve kimler tarafından kaçırıldığına dair bir bilgi vermedi.

(AA)

SU-30SM Uçuş Sırasında Frenleme Arızası İle Karşılaştı! O anlar Kamerada

Bakan Selçuk, şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın ailesiyle görüştü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Fenerbahçe transfer haberleri! 10 Haziran Fenerbahçe transfer son durum ne?

Çocuğu için öyle bir şey yaptı ki

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.