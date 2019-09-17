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  3. Senegal'de kano batması sonucu 4 kişi öldü

Senegal'de kano batması sonucu 4 kişi öldü

Senegal'de kano batması sonucu 4 kişi öldü

Senegal'in başkenti Dakar'ın Atlas Okyanusu kıyısındaki Madeleine adacığı yakınında bir kanonun batması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Başkente kıyı Yılan Adacığı olarak da bilinen Madeleine'ye 40'tan fazla ziyaretçiyi taşıyan ve içinde turistlerin de bulunduğu bir kano aniden bastıran şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Kanonun batması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında Fransız, Alman ve İsveçli turistlerin de bulunduğu çok sayıda yolcu adacığa sığındı.

- MAHSUR KALANLAR SABAH TAHLİYE EDİLECEK

Bir grup kurtarma ekibi beraberlerindeki gıda ve yadım malzemeleriyle adaya geçti. Ancak güvenlik gerekçesiyle adada mahsur klanların tahliyesi ve arama faaliyetleri sabaha ertelendi.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, İçişleri Bakanı Aly Ngouille Ndiaye, Savunma Bakanı Sidiki Kaba ve beraberlerindeki heyet adacık yakınındaki kıyıya gelerek olaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

(AA)

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