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  3. Senegal'de 709 mahkuma yeni yıl affı verildi

Senegal'de 709 mahkuma yeni yıl affı verildi

Senegal'de 709 mahkuma yeni yıl affı verildi

Batı Afrika ülkesi Senegal'de yılbaşı dolayısıyla 709 mahkum affedildi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Macky Sall, yeni yıl dolayısıyla 631'i tüm suçlarından beraat edecek, geri kalanı kısmi ceza indiriminden yararlanacak şekilde toplam 709 mahkum için af yetkisini kullandı.

Afla salıverilen mahkumlar arasında küçük yaştakiler, yaşlılar ve ağır hastalar bulunuyor.

Senegal geleneklerine göre, cumhurbaşkanı yılbaşı, bağımsızlık günü, ramazan ve kurban bayramlarında af yetkisini kullanabiliyor.

Cumhurbaşkanı Sall, 4 Nisan 2019'daki Bağımsızlık Günü dolayısıyla 1066 mahkumu affetmişti.

(AA)


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