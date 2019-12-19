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Senato bu kez ne karar verecek? O listeye Trump'ın adı da eklendi

Senato bu kez ne karar verecek" O listeye Trump'ın adı da eklendi

ABD Başkanı Donald Trump Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararla azledilmek üzere Senato'da yargılanacak. Trump görevden alınmak üzere yargılanan ilk Amerikan başkanı değil. Daha önce ABD başkanları Johnson ve Clinton da yargılanmıştı.

ABD Senatosu'nda yargılanan ilk ABD Başkanı Andrew Johnson oldu. Kongre'nin kararının aksine davranarak dönemin savaş bakanını görevden almakla suçlanan Başkan Johnson 1868'de bir oyla aklandı.

CLINTON GİZLİ İLİŞKİ YAŞAMAKLA SUÇLANDI

ABD'de azledilmek üzere yargılanan ikinci isim ise ABD Başkanı Bill Clinton oldu. Clinton stajyeri Monica Lewinsky skandalı nedeniyle kendini ABD Senatosu'nun önünde buldu.

Clinton, Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile ilişkisini gizlemek, Lewinsky'den de yalan söylemesini istemekle suçlandı. Azil dosyası 1999'da Senato'nun gündemine geldi ancak oylamadan azil kararı çıkmadı.

TRUMP AZİL SORUŞTURMASI YAŞAYAN ÜÇÜNCÜ BAŞKAN

ABD Başkanı Donald Trump azledilmek üzere Senato'da yargılanan üçüncü başkan olacak.

Siyasi rakibi Joe Biden'ın Ukrayna'daki iş ilişkilerinin soruşturulması için başkanlık yetkisini kötüye kullanarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye baskı yapmak ve Kongre'nin bu konuyu soruşturmasına engel olmakla suçlanıyor.

Trump'ın Senato tarafından azledilmesi yani görevden alınması için 67 senatör tarafından suçlu bulunması gerekiyor.

NIXON AZİL BEKLEMEDEN İSTİFA ETTİ

Hakkında azil soruşturması açılan başkanlardan biri de Richard Nixon oldu. Kongre "Watergate" skandalı nedeniyle yargılanması için harekete geçince Nixon istifa etmek zorunda kalmıştı.

Nixon Amerikan tarihinde istifa eden ilk ve tek ABD Başkanı unvanına sahip.

(Ntv)


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