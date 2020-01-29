Selman, Boris'i de hacklemeye çalışmış

İngiliz basınında yer alan haberlerde, bin Selman’ın Johnson ile dışişleri bakanlığı döneminde tanıştığı ve ondan telefon numarasını aldığı kaydedildi. Selman’ın, takip eden süreçte Johnson’ı bol emoji içeren whatsapp mesajlarıyla taciz etmeye başladı. Ancak Johnson ve ekibinin, emojilerin zararlı kod içerebileceği düşüncesiyle Suudi Prensin mesajlarına karşı tedbir almayı seçtiği belirtildi.