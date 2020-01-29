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Selman, Boris'i de hacklemeye çalışmış

Selman, Boris'i de hacklemeye çalışmış

Amazon’un ve Washington Post’un sahibi Bezos’un cep telefonunu hackleten Suudi Prens Selman’ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın telefonunu da hackletmeye çalıştığı ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, bin Selman’ın Johnson ile dışişleri bakanlığı döneminde tanıştığı ve ondan telefon numarasını aldığı kaydedildi. Selman’ın, takip eden süreçte Johnson’ı bol emoji içeren whatsapp mesajlarıyla taciz etmeye başladı. Ancak Johnson ve ekibinin, emojilerin zararlı kod içerebileceği düşüncesiyle Suudi Prensin mesajlarına karşı tedbir almayı seçtiği belirtildi.


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