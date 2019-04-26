Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9443
  • 6,6236
  • 244.832
  • 94.380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Şehzade Mustafa Tanzanya'yı yasa boğdu

Şehzade Mustafa Tanzanya'yı yasa boğdu

Şehzade Mustafa Tanzanya'yı yasa boğdu

Tanzanyalı ailenin Muhteşem Yüzyıl dizisini izleme görüntüleri sosyal medyada geniş yer buldu.

Tanzanyalı ailenin, ülkede popüler olan Türk dizilerinden Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın öldürüldüğü sahnenin ekranlara gelmesi sonrası yaşadığı büyük üzüntü sosyal medyada gündem oldu.

Ülkede "Sultan" adıyla haftanın 5 günü ekranlara gelen dizinin son bölümünde Şehzade Mustafa'nın boğdurulması ülkeyi yasa boğdu.

Sosyal medyada yayılan görüntüde, ekran başına kitlenen ailenin genç üyelerinin diziyi izlerken büyük üzüntüyle hüngür hüngür ağladıkları görülüyor. 

"NUR İÇİNDE YAT MUSTAFA" 

Ülkeyi yasa boğan bölüm sonrasında sosyal medyada çok sayıda yorum paylaşıldı. 

Milletvekili Nape Moses Nnauye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sultan dizisini birkaç aydır izlediğini ifade ederek, "Nur içinde yat Mustafa." ifadesini kullandı.

"Adambrv" adlı Twitter kullanıcısı, "(ABD'li oyuncu) Paul Walker öldüğünde bir kadın kardeşim çocuk gibi ağladı. Ona çok şaşırmıştık. Bugün de bir kız gördüm sanki kocası ölmüş gibi ağlıyordu çünkü Şehzade Mustafa öldü." paylaşımında bulundu.

Son yıllarda Sahra Altı Afrika ülkelerinde büyük popülerlik kazanan Türk dizi ve filmleri, en fazla izlenen yapımlar arasında başı çekiyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şahan Gökbakar 28 kilo verdi
Sinem Kobal 'Bebek' sorularına tebessüm etti
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızına Kuveyt'te yoğun ilgi
Hande Erçel'in mutlu günü: Evlendiler
Melisa ABD'ye yerleşti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece´de çocuğa cinsel istismar olayıyla ilgili “Failin yakal

Bakan Soylu açıkladı… Küçükçekmece’de çocuğa cinsel saldırıda bulunan sapık yakalandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD Kongresine sunulan rapor F-35 projesindeki sorunları gün yüzüne çıkardı

Tunceli'de 3 girişli mağarada terörist cesedi ele geçirildi