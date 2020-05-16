Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9034
  • 7,4597
  • 386.965
  • 99768.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Şeffaflık için 8 milyon doları reddetti

Şeffaflık için 8 milyon doları reddetti

Şeffaflık için 8 milyon doları reddetti

Popüler koronavirüs takip platformunun sahibi liseli, siteyi hızlı ve güvenilir tutmak için 8 milyon $'lık reklam anlaşmasını elinin tersiyle itti.

Koronavirüs salgınıyla birlikte internetin en popüler adreslerinden birisi haline gelen nCoV2019live isimli anlık veri platformunun kurucusu 17 yaşındaki ABD’li lise öğrencisi 8 milyon dolarlık reklam anlaşmasını reddetti. Günde 30 milyondan fazla kişinin uğradığı siteyi gereksiz bilgilerle kirletmemek ve hızlı tutmak istediğini söyleyen Avi Schiffmann, siteyi kullanıcıların bağışları ile ayakta tutuyor. Site, DSÖ, CDC’ye ait resmi verileri kullanarak sürekli güncelleniyor.


Bereketli toprakların ülkesi: Türkiye

Bereketli toprakların ülkesi: Türkiye

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyor

Times Meydanı korona nedeniyle sessiz