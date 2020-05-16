Şeffaflık için 8 milyon doları reddetti

Koronavirüs salgınıyla birlikte internetin en popüler adreslerinden birisi haline gelen nCoV2019live isimli anlık veri platformunun kurucusu 17 yaşındaki ABD’li lise öğrencisi 8 milyon dolarlık reklam anlaşmasını reddetti. Günde 30 milyondan fazla kişinin uğradığı siteyi gereksiz bilgilerle kirletmemek ve hızlı tutmak istediğini söyleyen Avi Schiffmann, siteyi kullanıcıların bağışları ile ayakta tutuyor. Site, DSÖ, CDC’ye ait resmi verileri kullanarak sürekli güncelleniyor.