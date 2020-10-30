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  • Seçimlere günler kala kritik hamle... ABD kıtalararası balistik füze testi yaptı
30 Ekim 2020 Cuma 00:15 | Son Güncelleme:

Seçimlere günler kala kritik hamle... ABD kıtalararası balistik füze testi yaptı

Seçimlere günler kala kritik hamle... ABD kıtalararası balistik füze testi yaptı
AA

ABD'de Başkanlık Seçimleri'ne sayılı günler kala ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taaruz Komutanlığı, nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füzeyi denedi.

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taaruz Komutanlığı, nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze "Minuteman III"ün dün gece denendiğini bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, California'daki Vandenberg Hava Üssü'nde denenen kıtalararası balistik füzesinin nükleer başlık taşımadığı ifade edildi.

Söz konusu denemenin, ABD'nin nükleer gücünün güvenli, etkili ve 21'inci yüzyıl tehditlerini bertaraf edecek durumda olduğunu gösterdiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kıtalararası balistik füzenin atmosfere dönüş aracı, Kwajalein Adası'na kadar yaklaşık 4 bin 200 mil mesafe kat etti."

Kıtalararası balistik füzeler, atmosferin dışında çıktıktan sonra dünya üzerindeki hedeflerini vurmalarını sağlayan bir atmosfere geri dönüş aracı ile fırlatılıyor.

Nükleer kapasiteli füzenin seçime günler kala test edilmesi dikkati çekti.

Komutanlık, sosyal medya hesabından söz konusu fırlatmanın görüntülerini de paylaştı. 

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