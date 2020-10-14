Sebastian Kurz haddini aştı: Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'nin Oruç Reis ve Kapalı Maraş hamleleri sonrası haddini aşarak Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kurz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oruç Reis gemisinin faaliyetlerini ve Kapalı Maraş'ın açılmasını kınayarak, şunları söyledi:

"Her iki adım da uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse Avrupa Birliği’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalır”

Kurz ayrıca, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile gerçekleştirdiği üyelik müzakerelerinin de durdurulması çağrısında bulundu.