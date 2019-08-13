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  3. Rus jetleri, bakan uçağına yaklaşan NATO jetini uzaklaştırdı

Rus jetleri, bakan uçağına yaklaşan NATO jetini uzaklaştırdı

Rus jetleri, bakan uçağına yaklaşan NATO jetini uzaklaştırdı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa, Baltık Denizi üzerinde yaklaşan NATO savaş uçağı, 2 Rus jeti tarafından uzaklaştırıldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu´yu taşıyan, Kaliningrad-Moskova seferini yapan uçağa, Baltık Denizi'nde, uluslararası suların üzerinde F-18 NATO jeti yaklaştı. Rus medyası, Bakan Shoigu´nun uçağına eşlik eden 2 Su-27 Rus jetinin, NATO jetine karşılık vererek uzaklaşmasını sağladığını duyurdu.

(DHA)

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