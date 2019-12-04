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Savcılık Volkswagen'e baskın düzenledi

Savcılık Volkswagen'e baskın düzenledi

Alman üretici Volkswagen, dizel emisyon skandalında sıkıntılı günler yaşıyor. Savcılık dizel skandalı ile ilgili araştırmalar kapsamında Alman üreticinin Wolfsburg’daki binalarını aradı. Soruşturma hakkında konuşan VW Sözcüsü Nicolai Laude, soruşturmanın EA 288 dizel motorlarla alakalı olduğunun bilgisini verdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Dünyanın sayılı üreticilerinden olan ve çok sayıda markayı bünyesinde bulunduran Volkswagen’in üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Alman üreticinin dizel skandalında dün önemli bir gelişme yaşandı.


Spiegel’in haberine göre, savcılık, Alman üreticinin Wolfsburg’daki merkezinde arama yaptı. EA-189 dizel motorlarındaki yazılımlarda emisyon skandalı yaşayan Volkswagen’de bu motorun halefi olan EA-288 ile ilgili detaylı bir arama yapıldı.
AFP’ye konuşan VW Sözcüsü Nicolai Laude, soruşturmanın EA 288 dizel motorlarla alakalı olduğunu söyledi.

BÜYÜK SKANDAL 2015’TE PATLAMIŞTI

Volkswagen, 2015 yılında, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel araçta egzoz emisyonlarını manipüle etmek için yasa dışı yazılım kullandığını itiraf etmişti. ABD’den 15 milyar dolar ceza alan Alman markanın çatısında üretim yapan Audi ve Porsche’nin de emisyon konusunda haklarında verilmiş cezalar bulunuyor.


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