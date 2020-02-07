Savaşta ayrılan kardeşler 78 yıl sonra kavuştu

Bombalanan fabrikada çalışan 13 yaşındaki Yulia ve kız kardeşi 15 yaşındaki Rosalina birbirlerinden ayrıldı. Kız kardeşlerden biri, Çelyabinsk’e, diğeri ise bugünkü Özbekistan’a gönderildi. Kız kardeşler, birbirlerini öldü sanıyordu ancak 78 yıl sonra, Rus polisinin de yardımıyla kavuştu.