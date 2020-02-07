Savaşta ayrılan kardeşler 78 yıl sonra kavuştu
İkinci Dünya Savaşı’nda 1942 yılının Ağustos ayında Nazi Almanya’sına ait bombardıman uçakları, Stalingrad’da (bugünkü ismiyle Volgagrad) bulunan bir tank fabrikasına hava saldırısı düzenledi.
Bombalanan fabrikada çalışan 13 yaşındaki Yulia ve kız kardeşi 15 yaşındaki Rosalina birbirlerinden ayrıldı. Kız kardeşlerden biri, Çelyabinsk’e, diğeri ise bugünkü Özbekistan’a gönderildi. Kız kardeşler, birbirlerini öldü sanıyordu ancak 78 yıl sonra, Rus polisinin de yardımıyla kavuştu.