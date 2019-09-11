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  3. Savaş uçakları peş peşe havalandı... 36 bin kilo bomba attılar

Savaş uçakları peş peşe havalandı... 36 bin kilo bomba attılar

Savaş uçakları peş peşe havalandı... 36 bin kilo bomba attılar

ABD’nin önderliğindeki Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı (CJTF-OIR) Bağdat’ın kuzeyindeki, DEAŞ terör örgütünün yoğun olarak bulunduğu bölgenin bombalandığını duyurdu.

CJTF-OIR’e ait resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F-15 ve F-35 savaş uçaklarının, Bağdat’ın doğusundaki, DEAŞ terör örgütü mensuplarının yoğun olarak bulunduğu Salah ad Din bölgesindeki bir adayı bombaladıkları belirtildi. Uçakların, toplamda 36 bin kilogram bomba attıkları da açıklamaya eklendi.

(DHA)

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