Savaş gemileri kafa kafaya geldi! ABD ve Rusya arasında tehlikeli yakınlaşma

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Rus gemisinin son anda yön değiştirdiğini ve USS Farragut adlı savaş gemisinden kendilerine gönderilen 5 uyarı sinyalini dikkate almadığını savunan ABD donanması, Rusların uluslararası yasaları ihlal ettiğini savundu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise suçlamaları reddederken, "Gemideki mürettebat profesyonelce hareket etmiştir. Davetsiz bir şekilde orada bulunan gemiyle çarpışmamak için manevralar yapmıştır" açıklamasını yaptı.