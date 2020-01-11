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  3. Savaş gemileri kafa kafaya geldi! ABD ve Rusya arasında tehlikeli yakınlaşma

Savaş gemileri kafa kafaya geldi! ABD ve Rusya arasında tehlikeli yakınlaşma

Savaş gemileri kafa kafaya geldi! ABD ve Rusya arasında tehlikeli yakınlaşma

ABD Donanması, Rusya'ya ait bir savaş gemisinin Umman Denizi'nde seyir halindeki bir Amerikan savaş gemisine 'saldırgan bir şekilde yaklaşatığı'nı açıkladı. Olayın görüntülerini yayımlayan ABD donanması, Rus mürettebatının uyarıları da dikkate almadığını belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Rus gemisinin son anda yön değiştirdiğini ve USS Farragut adlı savaş gemisinden kendilerine gönderilen 5 uyarı sinyalini dikkate almadığını savunan ABD donanması, Rusların uluslararası yasaları ihlal ettiğini savundu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise suçlamaları reddederken, "Gemideki mürettebat profesyonelce hareket etmiştir. Davetsiz bir şekilde orada bulunan gemiyle çarpışmamak için manevralar yapmıştır" açıklamasını yaptı.


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