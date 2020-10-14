Savaş bombası su altında imha edildi

Polonya’da İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan deprem bombası, etkisiz hale getirilirken patladı. Su altında yapılan işlem sırasında patlamanın etkisiyle 100 metrelik su kütlesi havaya yükseldi. Operasyona katılan tüm dalgıçlar olaydan yara almadan kurtuldu. Bölgeden en az 750 kişiyi tahliye edildi. 1945’te atılan deprem bombası, Alman kruvazörü Lützow’u batırmıştı.