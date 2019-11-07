Şaşırtan keşif! 15 bin yıllık tuzak

Meksika'nın Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nün araştırmacıları, başkent Meksiko'nun hemen kuzeyindeki Tultepec semtinde çöp dökümü alanı için yapılan kazı sırasında, mamut avlamak için tasarlanmış 15 bin yıllık tuzaklar keşfetti.



Meksikalı antropologlara göre, en az 14 mamutun kemiklerinin bulunduğu insan yapımı çukurlar, avcıların bu dev canlıları tuzağa düşürmek için 15 bin yıl önce kazıldı. Tuzakların 1,5 ile 1,8 metre derinliğinde ve 22 ile 25 metre çapında olduğu bildiriliyor.

The Daily Mail'deki habere göre kazılarda, uzun zaman önce Amerika'da nesli tükenmiş diğer iki tür olan at ve deve kalıntıları da keşfedildi.



Meksikalı antropologlar bulgularının benzersiz olduğunu ve çukurların eski insanlar tarafından su seviyesinin 15 bin yıl önce önemli ölçüde düştüğü kurumuş Xaltocan gölünde yapmış olabileceğini öne sürüyorlar.



Araştırmacılar ortak mamut avcılık taktiğini, mamut sürüsünü çevreleye alevlerle donanmış yaklaşık 20-30 kişilik grubun yaptığını, bir veya iki üyenin sürüden ayrıldıktan sonra, avcılar tarafından tuzağa çekildiği ve keskinleştirilmiş taş ve sopalarla öldürdüğünü ileri sürüyor.



Antropologlar, eski avcıların bu tuzakları en az 500 yıl kullandıklarına inanıyor.



Yaygın bilimsel teoriye göre yünlü mamut, yaklaşık 4 bin yıl öncesine kadar Avrupa, Sibirya ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde yaşadı. Bazı küçük popülasyonları eski Mısır firavunları döneminde yaşamış olsa da, türlerin öncelikle yaklaşık 10 bin yıl önce Pleistosen döneminin sonunda ortadan kaybolduğuna inanılmaktadır.

(star.com.tr)