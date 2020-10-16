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  • Sarkozy'e "suç örgütü kurma" suçlaması... Kaddafi'den aldığı parayla kampanyaları yürütmüş
16 Ekim 2020 Cuma 14:44 | Son Güncelleme:

Sarkozy'e "suç örgütü kurma" suçlaması... Kaddafi'den aldığı parayla kampanyaları yürütmüş

Sarkozy'e "suç örgütü kurma" suçlaması... Kaddafi'den aldığı parayla kampanyaları yürütmüş
AA

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hakkındaki "2007'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı" iddiasıyla açılan soruşturmada, "suç örgütü kurmak"la da suçlanacak.

Fransa Ulusal Mali Savcılığından yapılan açıklamada, yolsuzluk, seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlama ve kamu fonlarının zimmete geçirilmesini saklamakla suçlanan Sarkozy’e suç örgütü oluşturma suçlaması da yöneltileceği belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.

Sarkozy hakkındaki iddialar

Devrik Libya lideri Kaddafi, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim. Sayemde seçimi kazandı." ifadelerini kullanmıştı.

2019'da iş insanı Ziad Takieddine de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini öne sürmüştü.

İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı. 5 yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından hakkında "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Sarkozy, 10 gün önce yolsuzlukla mücadele yargıçlarına ifade vermişti.

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