Sarı yeleklilerden sonra mavi şapkalılar... Bakın hangi ülkede?

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 1 Aralık itibarıyla görevinden ayrılan Adil Abdulmehdi’nin yerine 1 Şubat’ta Muhammed Tevfik Allavi’ye yeni hükümeti kurma görevini verdi.

Irak’ta göstericiler, hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi’ye “siyasi partilerin adayı olduğu” gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Allavi’nin Irak’ta İran’a yakın Şii politikacı Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu ve Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sairun Koalisyonu tarafından aday gösterilerek desteklendiği ifade ediliyor.

Sadr, gösteri alanlarında güvenliği sağlamaları için “Mavi Şapkalılar” adı verilen bir grup oluşturdu.

Irak’ın Necef kentinde Sadr’a bağlı “Mavi Şapkalılar” isimli grup, gösteri alanına gelerek, eylemcilerden genel grev nedeniyle kapatılan okullar ve diğer devlet kurumlarının açılmasını istedi.

Göstericilerin genel greve devam edilmesi konusunda ısrar etmesi üzerine Sadr’a bağlı grup eylemcilere ateş açtı.