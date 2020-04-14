Sarı humma salgını başladı! Sarı humma hastalığı nedir, nasıl bulaşır?

'Sarı humma hastalığı nedir? Sarı Humma hastalığı nasıl bulaşır?' Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarı humma virüsü, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açıyor. Tehlikeli bir hastalık olan sarı humma nedeniyle 19. yüzyılda İspanya’da 300.000 kişinin öldüğüne inanılıyor. İşte haberimizin ayrıntılar...

SARI HUMMA NEDİR? SARI HUMMA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Salgınla baş edebilmek için bölgede aşı çalışmasının planlandığı vurgulanan açıklamada, sağlık sisteminin zayıflığı ve gözlem mekanizmasının olmaması nedeniyle salgının büyümesinden korkulduğuna işaret edildi. Afrika'nın güneyindeki bazı ülkelerde bulunan hastalık enfekte bir sivrisineğin ısırığı ile bulaşır. Kişiden kişiye direkt temas ile yayılmaz.

SARI HUMMA HASTALIĞINDAN NASIL KORUNULUR?

Sarı humma aşısı sarıhummayı önleyebilir. Sarıhumma aşısı sadece belirlenmiş aşı merkezlerinde uygulanır.

Aşı yapıldıktan sonra, damgalı ve imzalanmış bir “Uluslararası Aşı veya Koruma Belgesi” (sarı kart) verilir. Bu sertifikanın geçerliliği aşılamadan 10 gün sonra başlar ve 10 yıl sürer. Bu kart size, aşılı olduğunuzun kanıtı olarak bazı ülkelere girmek için gerekecektir. Aşılı olduğunu kanıtlamayan gezginlere, girişte aşı yapılabilir veya enfekte olmadıklarından emin olmak için 6 gün boyunca gözlemlenebilir.

Sarıhummaya karşı aşı yaptırmadan önce doktorunuzla veya hemşirenizle güzergâhınızı konuşunuz. Sarıhumma aşı gereksinimlerini ve farklı ülkeler için tavsiyeleri öğrenmek için sağlık biriminize danışınız ya da CDC'nin www.cdc.gov/travel adresindeki seyahat bilgileri web sitesini ziyaret ediniz.