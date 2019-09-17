Yüzerek ülke değiştirdi! Tarihe geçti

Geçtiğimiz yıl meme kanserini yenerek hayata tutunan ABD'li yüzücü Sarah Thomas, İngiltere ile Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni durmaksızın dördüncü kez geçen ilk kadın oldu.

Dünya Amerikalı maraton yüzücüsü Sarah Thomas'ı konuşuyor. Dördüncü kez İngiltere ile Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni durmaksızın 54 saatte yüzerek geçerek bir rekora imza atan Thomas, tarihe geçti.

Thomas, Fransa’dan Pazar günü erken saatlerde başladığı rekor denemesini 54 saatten fazla yüzerek İngiltere’nin Dower Limanı’nda tamamladı.

KANSERDEN KURTULANLARA ADADI

1 sene önce meme kanserini yenen ve bir rekora imza atan Thomas, rekorunu kanserden kurtulan tüm kişilere adadığını söyledi.

3 KERE DAHA GEÇMİŞTİ

54 saatten fazla durmadan yüzerek kıyıya ulaşan Thomas, çok yorgun olduğunu ve bütün gün uyumayı planladığını söyledi.

- Thomas, 2007, 2012 ve 2016 yıllarında da Manş'ı yüzerek geçmişti.