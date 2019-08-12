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  3. Sapık milyarder susturuldu mu? 

Sapık milyarder susturuldu mu? 

Sapık milyarder susturuldu mu" 

Hücresinde ölü bulunan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’ın kurduğu seks ticareti ağının önemli isimlerini açıklayacağı için susturulduğu öne sürüldü.

Kısa bir süre önce seks amaçlı insan kaçakçılığı yaptığı ve çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan milyarder iş adamı Jeffrey Epstein’ın hücresinde ölü bulunması tartışma yarattı. İntihar ettiği düşünülen Epstein’ın hapisten çıkarılırken çekilen son fotoğrafı ABD basınında yer alırken, bu olay ülkede yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. ABD basını sıkı gözetim altında olan Epstein’ın nasıl intihar ettiğini sorgularken, sosyal medyada birçok kullanıcı, “Kilit suç ortaklarının adını vereceğini söyledikten sonra öldürülmesi şüpheli” yorumunu yaptı. 66 yaşındaki Epstein’ın asılı şekilde bulunduğu belirtilirken New York Post gazetesi, hapishaneden hastaneye götürülen mahkumun fotoğrafını yayınladı. 

GARDİYANLAR MI SUÇLU? 

İddiaya göre gardiyanlar her 30 dakikada bir Epstein’ı kontrol etmekle yükümlüydü fakat bu görevi yerine getirmedi.

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